"الغرف التجرية": الذهب ارتفع لأعلى مستويات منذ 14 شهرا الفترة الماضية

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذبا سعريا ما بين الارتفاع والانخفاض، ما أدى إلى عدم استقرار حركة البيع والشراء في السوق المحلية.

وخلال الأسبوع الماضي استقر الذهب يومين فقط هما 10و11 يونيو الجاري عند 715 جنيها لعيار 24.

فيما شهد الذهب ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ليرتفع العيار 24 من 717 لـ720 جنيها، فيما سجل العيار 21 نحو 630 جنيها، وعيار 18 سجل 540 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5 آلاف و40 جنيها.

وقال واصف أمين واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت عدم استقرار سعري خلال الفترة الماضية ليرتفع إلى أعلى مستويات منذ 14 شهرا، وحقق ارتفاعات كبيرة وهو ما انعكس سلبا على حركة البيع والشراء فهي مرتفعة مرة ومنخفضة مرة أخرى لأسباب عدة منها المضاربات العالمية من قبل التجار والمستثمرين على الذهب.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن إقبال المواطنين على المعدن الأصفر محدود نظرا لارتفاع أسعاره، مضيفا: "الارتفاع والانخفاض أثار حفيظة التجار وتشككهم في مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذي يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى".

فيما استقر الدولار عند 16.761 للشراء و16.81 للبيع في بنوك الأهلي المصري- البركة - المصري الخليجي - المشرق - الإمارات دبي الوطني، وسجلا بنكا الإسكندرية والتجاري الدولي الأقل سعرا في قائمة البنوك الأقل سعر لبيع وشراء الدولار بـ16.67للشراء و16.77 جنيها للبيع.

وجاء بنك العقاري المصري العربي الأعلى سعرا لشراء الدولار بـ16.79 جنيه.