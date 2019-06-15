انقطعت مياه الشرب بالشبكات عن 3 مناطق في مرسى مطروح منذ عدة أيام بمنطقة العزبة السنوسية والروضة والثواني البحرية، واشتكى الأهالي من عدم وجود المياه.

"لا توجد مياه نهائي منذ ما يقرب من 15 يوما".. هكذا وصف اللافي حمودة القناشي من أهالي عزبة السنوسية بمطروح، مشكلة مياه الشرب التي يعاني منها المواطنين، موضحا أن منظومة تشغيل شركة مياه الشرب بمطروح فاشلة، ولا يوجد ضخ في الشبكات منذ فترة طويلة.

وأضاف: "أين إنتاج 3 محطات تحلية جديدة في مينا حشيش، ومحطة باجوش وخط مياه العمومي القادم من الإسكندرية؟، ونحن في بداية موسم الصيف ويوجد مصطافين، قائلا: "ما يحدث حاليا من مياه أزمة مياه شرب في مطروح فوضى مفتعلة لابد من محاسبة المتسببن فيها".

ويقول عبدالقادر عطية من أهالي منطقة الروضة: "منذ عدة أيام ومياه الشرب مقطوعة عن المنطقة ولا توجد مياه ولا توجد أي استجابة أو حلول للمشكلة عندنا وفي أحياء أخرى".

وأضاف عبدالغني فرج من أهالي منطقة علم الروم أكبر شوارع مطروح، "نعاني من أزمة مياه حقيقية في منطقة السواني البحرية ما بين شارع الكورنيش وشارع علم الروم قبلي وهي منطقة مليئة بالسكان، من بينها تجمعات أولاد معزب وماعون وعفون وحتى سوق ليبيا الجديد شرقا".

وتابع: "يوجد انقطاع مستمر للمياه بالخطوط منذ عدة شهور مع بدء أعمال الحفر وحتى الآن تأتي المياه يوم وتنقطع أيام والأزمة لم تحل رغم كم الشكاوى للشركة والمسؤولين فيها ولكن لا توجد حلول حقيقية ولا يوجد من ينتقل ويعاين ويحل ويقف مع المواطنين الذين لا يستطيعون شراء المياه باستمرار في ظل وجود محدودي الدخل والأكثر احتياجا الذين يوفورون الطعام بالجهد والعرق لكن أسعار المياه بالسيارات بعد انقطاع المياه بالخطوط أصبح أغلى من الأكل" مطالبا رئيس الشركة القابضة في القاهرة بالتدخل السريع لحل أزمة المياه في مطروح التي نعاني منها منذ فترة دون حل.

من جهتها أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنها لا تتأخر في أي وقت وتلتزم بمواعيد الضخ المحددة وفي حال عدم وصول المياه تلتزم بتوصيل المياه بسيارات للمواطنين بسعر 80 جنيها للأهالي سعة 10 م3 و للمصايف 285 جنيها.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن سبب المشكلة حدوث هبوط مفاجئ وميل بغرفة تجميع خط طرد محطة الرميلة بقطر 1000 مم3 والخط الناقل المغذي لشبكة شرق المدينة مرسى مطروح بمنطقة علم الروم بقطر 630 مم3 والخط المغذي للخزانات الاستراتيجية وجميع هذه الخطوط مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، مما أدى إلى ظهور المياه وطفحها على سطح الأرض بمحيط الغرفة.

وتابعت الشركة أن فرق صيانة الشبكات والمعدات وسيارات الشركة برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم خالد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ورؤساء القطاعات المختصة بالصيانة وإدارة الأزمات والطوارئ بالشركة، تحركت على الفور وجرى الحفر على الخطوط الثلاثة وتبين وجود كسر بالفلانشة الرئيسية لكل منهم في قطرى الـ 1000مم3، 630 مم3 وذلك لميل غرفة تجميع خطوط الطرد مما ترتب عليه عدم وصول مياه التحلية إلى الخزانات الاستراتيجية وتأخير ضخ مياه الشرب في مدة مناوبة الضخ على منطقة شرق المدينة.

وأشار البيان، إلى أن الأمر استدعى إتمام أعمال إصلاح الكسر بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات الشقيقة التابعة بالإسكندرية والبحيرة والمنيا وتم الاستعانة ببعض مهام الصيانة من هذه الشركات وإنهاء أعمال الصيانة على الوجه الأمثل، كما جرى الدفع بسيارات نقل مياه شرب لتلبية البلاغات الواردة على أرقام الخط الساخن بالشركة لسد احتياجات المواطنين إن وجدت.

وناشدت شركة مياه الشرب المواطنين بمطروح بالتفاعل الإيجابي وسرعة الإبلاغ في حالة حدوث أية مشكله في مياه الشرب أو طفح في الصرف الصحي على أرقام الخط الساخن المعلنة بالشركة.