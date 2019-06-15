استجابت شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، اليوم، لعدد 115 شكوى في مناطق عدة بمطروح منها، منطقة السنوسية، لعدم انتظام وصول ضخ المياه إلى المناطق المرتفعة، بالدفع بسيارات مياه الشركة لتوفير المياه بخزانات الأهالي.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف بمطروح، في تصريحات صحفية، اليوم، "نعمل طبقا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وسرعة حل مشاكل المواطنين خاصة الحفاظ على وصول مياه الشرب وتوفيرها لهم مع بداية موسم الصيف السياحي والتصدي بكل حسم لحالات التعدي على خطوط المياه الموصلة للمحافظة".

وأشار إلى إزالة 20 حالة تعدٍ بأقطار مختلفة على مواسير خط المياه الرئيسي القادم من الإسكندرية، بالتعاون مع القوات المسلحة، لافتا إلى تمكن الشركة من إصلاح كسر خط المياه الواصل بين الخزانات الاستراتيجية بمحطات تحلية مياه البحر بمينا حشيش، بما يساعد على استقرار منسوب ضخ المياه للمواطنين والحفاظ على استقرارها خلال موسم الصيف السياحي.