صور| "رعب": الإقبال على انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية غير مسبوق

شهدت لجان انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، إقبالا كبيرا من الناخبين خاصة في مناطق المرشحين، الذين دفعوا بأنصارهم للتصويت، في 6 لجان داخل 5 مقرات بالمحافظة هي "المنصورة بندر ومركز، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، ومنية النصر".

وقال أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية السابق، والمرشح حاليا، إن الإقبال على التصويت غير مسبوق في جميع اللجان، وتجري الانتخابات بصورة قانونية وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف رعب، لـ"الوطن"، أن "المحكمة رفضت كل الطعون في الانتخابات، ونعمل بشكل صحيح، ولا يوجد ما يعكر صفو هذا العرس الانتخابي".

ويتنافس في الانتخابات قائمتي "عطاء بلا حدود"، والتي تولت إدارة الغرفة لفترتين سابقتين، و"التطوير" التي تنازع القائمة الأولى في الانتخابات قضائيا.

ويبلغ عدد الناخبين المسددين للاشتراك ولهم حق التصويت 41 ألف ناخب من إجمالي 180 ألف تاجر بالدقهلية، وتبدأ عملية التصويت من الساعة الـ8 صباحا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، ويتم فرز الأصوات بعد غلق بابت التصويت بمقر اللجنة الرئيسية بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.