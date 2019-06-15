حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، مراسم تدشين مبادرة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم السبت، تحت شعار "نخلة السلام من بلد السلام"، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وشارك محافظ القاهرة في غرس نخلة السلام، خلال حفل، أقيم في ميدان الفاروق بكورنيش المعادي، في العاصمة القاهرة، بمشاركة رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبي، وعدد من المسئولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وقال السفير أسامة نقلي، في كلمة له خلال الاحتفال: "إن العرى الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين تجسدها الأفعال التي تغني عن الأقوال، وذلك في ظل ما يجمع بينهما من روابط قوية وعلاقات متميزة على مر التاريخ، لتشهد طفرة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس عبد الفتاح السيسي في توثيق العلاقات الثنائية، وتعزيز روح المحبة والسلام في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة في تكريس الأمن والسلم الدولي".

ووجه "نقلي" الشكر والتقدير إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، على هذه المبادرة التي انطلقت من المملكة تحت شعار "نخلة السلام من بلد السلام".

كما عبّر سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على احتضانها لهذه المبادرة، وكذلك رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، سائلاً المولى، عز وجل، أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد في نشر قيم المحبة والسلام والوئام بين شعوب العالم.

من جهتها، ثمّنت الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي، في كلمتها خلال حفل التدشين، مبادرة أمير منطقة القصيم، مُنوّهة بأن أهم الأهداف المشهودة للسِّلْم، هي تعزيز روح التآخي بين الشعوب وجميع الأفراد في المجتمعات.

وجرى خلال حفل تدشين المبادرة، تكريم السفير أسامة نقلي، ومحافظ القاهرة، وعدد من أعضاء المنظمة العربية للسلام والتنمية، وإهدائهم الدروع التذكارية.

يشار إلى أن مبادرة "نخلة السلام من بلد السلام" ستطوف عدة عواصم عربية وعالمية، عقب تدشينها اليوم، في جمهورية مصر العربية، حيث حرصت المنظمة العربية للسلام والتنمية، على أن تكون القاهرة أول عاصمة تستقبل نخلة السلام في العالم، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.