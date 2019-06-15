تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة تسلم المنشآت الطبية والتي تم الانتهاء منها، وفقا لأعلى معايير الجودة، إضافةً إلى متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية لعددٍ من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له صادر اليوم، إن زيارة "زايد" اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد؛ للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث إن الوزيرة كانت قد دشنت غرفة عمليات وطوارئ برئاستها في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة، وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وأكد أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددًا من وحدات طب الأسرة، والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلًا عن عدد من المستشفيات، كما ستتابع إبرام عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، ومن المنتظر أن تعقد عددًا من الاجتماعات بمقر غرفة عمليات هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.