عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة الانتهاء من عقود الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية التي تستمر يومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، أنه سيتم التعاقد اليوم مع الأطقم الطبية والإدارية في مستشفيي النساء والولادة بالمصح البحري، وأطفال النصر التخصصي، و5 وحدات طب أسرة، مشددة على سرعة إنهاء إجراءات العقود لجميع العاملين في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 17 يونيو الحالي.

وكشفت زايد عن أنه سيتم توزيع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، وفرع التأمين الصحي ببورسعيد على الهيئات الثلاث بالتأمين الصحي الشامل الجديد، على أن يوقعوا عقودهم في موعد أقصاه 15 يونيو الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الحافز المالي للتأمين الصحي لهم فور إنهاء التعاقدات معهم.

وفي ذات السياق، وجّهت وزيرة الصحة والسكان بسرعة التعاقد مع الاستشاريين من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية للعمل في مستشفيات التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنّ كل ثلاث وحدات طب أسرة سيكون لها مشرفا من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، بهدف رفع كفاءة العاملين بالوحدات، وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع أنّ تاريخ الصحة الجديد يسطر بأيدي شباب مخلصين وطنيين، قائلة: "سأظل أفتخر بشباب أطباء مصر الذين يبنون التأمين الصحي الجديد لبلادهم".