زار اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، اليوم، المركز الأوليمبي بالمعادي الجديدة، للتأكد من جاهزية المركز لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للتدريب على الملاعب، ضمن استعدادات استضافة البطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل، مؤكدًا أن الاستعدادات على أعلى مستوى والمركز جاهز تمامًا.

واكد ضياء لـ"الوطن"، أن المركز الأوليمبي جاهز لاستقبال المشاهدين لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمجان على الشاشات العملاقة التي سيتم تركيبها بواسطة وزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم إقامة كشكين تابعين لشركة "أمان" لخدمة أهالي مدينة بيتشو، ومنطقة الشطر الثالث عشر زهراء المعادي.