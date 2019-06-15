قال المؤرخ بسام الشماع عالم المصريات، إن اختيار شخصية الملك الفرعوني الشهير "توت عنخ آمون" ليكون تميمة لكأس الأمم الأفريقية، يمثل اختيار موفق من جانب الجهة المنظمة للبطولة.

وأضاف "الشماع" خلال لقاء مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، اليوم السبت، أن اسم "توت عنخ آمون" يمثل الصورة الحية للشمس، كما أنه معروف عالميا لأنه من أشهر ملوك مصر القدماء.

وألمح "الشماع"، إلى أن "توت عنخ آمون" لم يكن أصغر ملك يترأس عرش مصر، موضحًا أنه تولى الحكم وعمره 9 سنوات، وقد حكم مصر لمدة 19 عامًا، والجدل الدائر حوله مازل يمثل إثارة وغموض لدى الجماهير على المستوى العالمي.

وأشار "الشماع" إلى أن المكتشف الأول للمقبرة ليس العالم الأنجليزي "جيمي كارتر"، بل كان أحد الأطفال وهو "حسين عبد الرسول" أو فتى المياه الذى كان يعمل مع المنقبين فى ذلك الحين، حيث أن هذا الطفل هو الذى اكتشف الحجر الأول لمقبرة "توت عنخ آمون".