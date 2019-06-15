قال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن نظام التذاكر الحديث "تذكرتي" المصممة لكأس الأمم الأفريقية تُعد منظومة متكاملة على أعلى مستوى، مثل نظيرتها في الدول الأوروبية وكافة الملاعب العالمية، موضحًا أنه يُعد تمهيدا لعودة الجماهير إلى الملاعب.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم رفع كفاءة الطرق حول الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 من أجل سهولة تحرك الجماهير من وإلى الملاعب، كما أن الفنادق بدأت في استقبال الجماهير الأفارقة الذين أتوا لمشاهدة البطولة.

وأضاف: "نتفائل خيرا، زيارة الرئيس السيسي اليوم لمنتخب مصر، شدد خلالها على بذل الجهد والعرق لآخر نقطة، والتحلي بالروح الرياضية، وأن الأداء هو واجهة لحضارة مصر وتاريخها العريق في الرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بشكل خاص".