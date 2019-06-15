قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر عادت إلى أفريقيا بشكل كبير للغاية، وأن أهم مكسب من تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019، هو تجهيز الملاعب المصرية على أعلى مستوى، ونظام "تذكرتي" الذي يُعد دفعة كبيرة إلى الأمام بشكل كبير جدًا.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بكل ما حدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة، مؤكدًا أن الأمم الأفريقية تُعد ثالث بطولة عالميًا من حيث نسبة الجماهير والمشاهدة بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن البطولة بها كوكبة من اللاعبين الذين لهم متابعين بالملايين على مستوى العالم في مقدمتهم ابن مصر اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أدار حوارًا مع كل اللاعبين المصريين اليوم وليس محمد صلاح فقط، والرسائل كانت واضحة للغاية، والبطولة ستكون مكسب عظيم لمصر.