مترو الأنفاق: مد ساعات العمل بالخطوط الثلاثة خلال بطولة أمم أفريقيا

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه سيتم مد فترة التشغيل لـ"ساعة إضافية" في الخطوط الثلاثة، تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 يونيو الجاري.

وأشار "عبدالهادي" لـ"الوطن"، إلى أن بداية تشغيل المترو الساعة 5.30 صباحًا، وونهايته في الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة البطولة.

وقال إن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، وإن جميع الرحلات منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب.

وأكد أنه تم تجهيز عيادات طبية في جميع المحطات بالخطوط الثلاثة، لعلاج الحالات المرضية الطارئة، فضلا عن نحو 15 قطارا إضافيا للعمل وقت الذروة، لعدم حدوث أى زحام على أرصفة المحطات.