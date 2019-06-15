قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة.

وأضاف أن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا، وذلك حسبما نقلت فضائية "الحدث" عن صحيفة الشرق الأوسط.