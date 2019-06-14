قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، إن الدفاع الجوي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة معادية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأكد العقيد تركي المالكي، أن من حق التحالف المشروع اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن الإرهاب الحوثي يحاول بشكل يائس ومتكرر استهداف المنشآت المدنية حسبما نقلت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.