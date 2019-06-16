ما زالت الأزمة التي أثارتها صالة "كريستينز" للمزادات في لندن مستمرة، وذلك بعدما أعلنت أنها سوف تجري مزادا علنيا لبيع رأس تمثال الملك "توت عنخ آمون"، في أوائل شهر يوليو المقبل، ويعتقد أن التمثال عمره يزيد عن 3 آلاف عام، ومن المرجح أن يصل سعره إلى 4 ملايين جنيه إسترليني.

عدد من التصريحات أطلقتها الحكومة المصرية منها ما صرحت به وزارة الآثار أن هذه القطعة التي ليست جزءا من مفقودات متاحف وزارة الآثار أو مخازنها، كما أعلنت أنها ستنسق مع الإنتربول الدولي إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية من مصر بشكل غير شرعي.

"الوطن"، أجرت جولة داخل موقع صالة "كريستينز" للمزادات، ووجدت العديد من الآثار الفرعونية التي يزعم الموقع أنها سوف تباع في 3 يوليو 2019، حيث عرضت صورا لبرديات وتماثيل وعدد من الآثار المصرية الأخرى بالمواصفات والسعر المتوقع لكل قطعة.

ومن القطع الأثرية التي تزعم صالة "كريستينز"، عرضها للبيع الشهر المقبل، تمثال فرعوني صغير، وأنه يعود تاريخه خلال الفترة 525 و664 قبل الميلاد، ومن المرجح أن يصل سعره إلى 220 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى نموذج للجندي المصري، على قارب في مجسم خشبي، ورجحت أن سعره ربما يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني.

لم تكن هاتان القطعة المصرية الوحيدتان التي أعلنت صالة "كريستينز"، عن عرضهما الشهر المقبل، بل نشرت أيضا على موقعها "بردية"، من كتاب مصري أوراق الموتى، توقعت أن سعرها ربما يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني، كما عرضت تمثالا لقط مصري من البرونز، وأن سعره بما يصل إلى 180 ألف إسترليني.

والعديد من القطع الأثرية المصرية الفرعونية الأخرى التي تزعم صالة المزادات عرضها للبيع الشهر المقبل، من بينها أشكال وتمثيل تجسيدا للعديد من الشخصيات الفرعونية القديمة، منها قناع لمومياء من الذهب.

وهناك تمثال آخر كانت صالة المزادات أعلنت عنه للبيع في عام 2016، وهو أزرق اللون ووفقا لمعلومات الموقع أنه يعود إلى عصر الأسرة الوسطي حوالي 1070 قبل الميلاد، وأنه كان يوضع في المقابر الفرعونية لموافقة الموتى كخادم في الآخرة، ويبلغ طوله 12.5 سنتيمتر، ورجحت أنه من المتوقع أن يصل سعره إلى 8000 إسترليني.

كما خاطبت السفارة المصرية في لندن، وزارة الخارجية البريطانية، وصالة المزادات، لوقف عملية البيع، والتحفظ على رأس التمثال، وطلبت إعادته إلى مصر، ونفس الإجراء اتخذته وزارة الخارجية، حيث خاطبت رسميا، نظيرتها البريطانية وصالة المزادات، لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وإعادتها إلى مصر.