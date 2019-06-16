استضاف الإعلامي عمرو أديب، المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، مقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي، والتي تقدم برنامج سكووب الذي يغطي آخر أخبار هوليوود والتي تستضيف فيه المشاهير الأبرز من الممثلين، وذلك خلال برنامجه " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

ووجه "أديب"، حديثه لـ "ريا أبي راشد": " أنا بحقد عليكي بجد"، فيما دخلت الأخيرة في نوبة من الضحك على الهواء، قائلة: "عشان أنا شاطرة"، فرد أديب: "أه طبعا شاطرة".

وعن قدرتها على استضافة المشاهير من الممثلين، ذكرت أبي راشد أن حبها الشغوف بالسينما ورغبتها في ترويج الأفلام في مصر والوطن العربي وراء استضافتها على الكثير من الفنانين العالميين، "كل شيء بحبه في الحياة هو السينما"، مؤكدة أنها تستطيع مقابلة هؤلاء النجوم من الفنانين "لأنها شاطرة" على حد قولها.