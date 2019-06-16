جرائم أسرية بشعة.. العشيق تحت السرير والأب يغتصب ابنته

عندما يغيب الوازع الديني والأخلاقي، حينئذ يصبح خراب البيوت وقتل النفس سهلا على النفوس التي أنهكها المرض، فنجد الأب الذي كان مصدر الأمان يتحول إلى ذئب ليغتصب ابنته، ونجد الزوجة الخائنة التي تأتي بعشيق لها على فراش الرجل الذي منحها ثقته وبيته، ونجد الزوج المتهور الذي يتحول إلى سفاح فيقتل زوجته بدم بارد.

مجموعة من الجرائم البشعة التي اقتحمت وخربت بيوت الكثير من المصريين ومزقت التماسك الأسري للمجتمع، وقعت خلال شهر يونيو الحالي، وبالطبع لم تكن هذه الجرائم هي الأولى من نوعها ونتمنى أن تكون الأخيرة...

أحدث هذه الجرائم التي وقعت في الإسكندرية منذ يومين، لزوجة فقدت حياتها على يد زوجها، ثمنًا لخيانتها الزوجية، حيث أقدم على ذبحها للتخلص منها بعدما ضبط عشيقها بحجرة النوم أسفل السرير، ولاذ بالفرار من شرفة الشقة، وكثفت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها حول الواقعة للوقوف على أسبابها، وتم ضبط المتهمين "الزوج والعشيق" وما زالت التحقيقات مستمرة.

وفي 3 يونيو الجاري، اقتادت أجهزة الأمن في الجيزة صباحًا، محاميًا إلى نيابة بولاق الدكرور في مجمع محاكم تاج الدول في إمبابة، لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زوجته أمام اولاده قبل نحو شهرين بسبب خلافات أسرية بينهما، وذكرت التحريات أنّ المتهم هشم رأس زوجته بعد تعديه عليها بالضرب لمدة نصف ساعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، أمام أولادهما الثلاثة، داخل شقة الزوجية.

وفي نفس اليوم، أدلت "أ. م"، ربة منزل، المتهمة بقتل زوجها بسكين المطبخ في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، باعترافات كاملة أمام قاضي المعارضات، أثناء نظر تجديد حبسها وابنة خالتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت إنها أعدت خطة لقتل زوجها، وأحضرت سكين المطبخ، وسددت ما يقرب من 16 طعنة نافذة حتى فارق الحياة، ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير، وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل.

وأضافت المتهمة أمام القاضي، أن زوجها كان يعاملها كالخادمة وتزوجها بالإجبار، وقبل الجريمة نشبت مشاجرة بينهما، وأن المجني عليه لقنها علقة ساخنة ثم دخل إلى غرفة النوم، وبعد استغراقه في النوم، قررت قتله وإلقاء جثته خارج المنزل، وقرر القاضي تجديد حبسها وترحيلها إلى سجن النساء.

وامتدت الجرائم الأسرية إلى الأشقاء، ففي 1 يونيو، جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لشقيقته بمنطقة الهرم لسوء سلوكها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من كشف غموض مقتل ربة منزل في شقة بمنطقة الهرم، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الجثة في حالة تعفن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجنى عليها قتلها خنقا لسوء سلوكها.

وفي جريمة بشعة أسدل ستارها بالحكم على الأب المتهم فيها بالسجن المؤبد في 12 يونيو الجاري، حيث ورد بلاغ من فتاة تبلغ من العمر لمركز شرطة كرداسة منذ 5 أشهر، واتهمت فيه والدها 45 عاما، بأنه يغتصب شقيقتها الصغرى، 15 عامًا، والتي أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إلى منزل المتهم، بعدما تم استئذان النيابة العامة، وألقت القوات القبض على المتهم.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليها قالت إنَّ والدها عاشرها مرات عدة خلال سنة كاملة معاشرة الأزواج، وهددها بسلاح أبيض "سكين" لإرهابها وعدم إخبارها أحد بما تتعرض له.

ومنذ 20 يوما تقريبا، شهد شارع الزهور المتفرع من شارع حلمي همام الدالي، وتحديدا في العقار رقم 18 بالشارع في منطقة الهرم، جريمة قتل "زوج" على يد زوجته وعشيقها "ابن عمها".

التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة جهات التحقيقات الأمنية والقضائية، أكدت أنّ العشيق وابنة عمه قتلا الزوج بعد علاقة جنسية بينهما، بدأت في شهر العسل وانتهت بجريمة قتل بعد مرور عام على الزواج.

الزوجة اتفقت مع عشيقها على خطة لقتل الزوج، تتضمن أنّ تعطي الزوجة العشيق مفتاح الشقة لتنفيذ جريمته ليلا، بقتل الزوج خنقا في أثناء نومه، وخلال تنفيذ المتهم جريمته استيقظ الضحية، فتدخلت الزوجة بإحضار أواني المطبخ وضربت زوجها على رأسه حتى فارق الحياة.

التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أوضحت أنّ الزوجة حاولت إبعاد الشك عنها، وصرخت مدعيّة أنّ لصا قتل زوجها، فحضر عدد من أهالي المنطقة وقاطني العقار، ولم يتمكن العشيق من الهرب وصعد إلى سطح العقار، وحضرت الشرطة أيضا، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من ضبط العشيق، وتم استجوابه بشأن ملابسات الواقعة.

واعترف المتهم بقتل المجني عليه بمساعدة الزوجة لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.