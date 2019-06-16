وصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه "جريمة مؤلمة جداً".

وقال بن سلمان في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، نُشِر الأحد، إن المملكة تسعى "لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل" في القضية، "من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد".

ودعا "أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً"، إلى "أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة".

وتعهد ولي العهد بالمضي "من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما"، مشدداً على أن السعودية "لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك".