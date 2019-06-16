وزير شؤون مجلس النواب يشيد بـ"الممر": بداية للأعمال الجيدة

وجّه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الشكر لأبطال فيلم "الممر" والقائمين عليه عقب انتهاء العرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض في القاهرة الجديدة، والذي نظمه حزب "مستقبل وطن" منذ قليل.

وقال "مروان"، عقب انتهاء الفيلم، إن هذا العمل بداية للأعمال الفنية الجيدة، ودليل على أن الفن هو الذي يفرض نفسه علي الجمهور وليس العكس.

وكرم الوزير مروان، صناع وأبطال الفيلم، الذين شاركوا قيادات "مستقبل وطن" الاحتفال، في مقدمتهم الفنان أحمد عز، وأحمد صلاح حسني، وشريف منير، وأحمد فلوكس، وأسماء أبو اليزيد، والمنتج هشام عبد الخالق، والشاعر أمير طعيمة.