اليوم.. "الإداري" ينظر طعن العتال على لائحة الزمالك وغلق مكتب "رويترز"

تنظر الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018.

واختصم هاني العتال، في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب العتال في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

كما تنظر ذات الدائرة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ،والتي طالب فيها بغلق مكتب وكالة "رويترز" فى مصر.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 41077 رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.