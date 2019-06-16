تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق داخل بئر ارتوازي بأرض الخريجين بدائرة مركز دار السلام في سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة ببئر ارتوازي بأرض ملك (أحمد ا. م.- 60 عاما- مزارع) يقيم دائرة المركز، تابعة لأراضي الخريجين بناحية المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرية وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو (محمد ا. م. ج.- ٣٥ عاما- سائق) ويقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر بناحية الخيام بمركز دار السلام، يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وعثر بحوزته علي مبلغ 800 جنيه.

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة للمستشفي المركزي، وبسؤال شقيقه (كريم- 25 عاما- سائق) قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة.