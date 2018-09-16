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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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دعايا للتعرف على مزايا استخدام القطع الموفرة لترشيد المياه بالإسكندرية

دعايا للتعرف على مزايا استخدام القطع الموفرة لترشيد المياه بالإسكندرية

تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر نقص "فيتامين د" تتضمن قوافل وندوات

إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر نقص "فيتامين د" تتضمن قوافل وندوات

تحية لشهدائها.. "طما السوهاجية" تشيد نصب تذكاري لأبطال الجيش والشرطة

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"شعراوي": نتابع تنفيذ قرارات مجلس المحافظين لحل مشكلات المواطنين

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حظك اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018.. "برجك بيقول إيه النهاردة؟"

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