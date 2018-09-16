أمرت النيابة العامة بمركز البلينا بسوهاج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل عامل، بإطلاق عيار ناري عليه من بندقية خرطوش فأصابه برش خرطوش في منطقة الحوض وأعلى الفخذ.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "فرج سيف الملوك محمد" (45 عاما ـ عامل) ويقيم قرية الإصلاح مصابا برش خرطوش، وبسؤاله اتهم "كساب. ط. أ" (35 عاما ـ عامل) بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما.

وتمكنت حملة أمنية قادها النقيب عزت سليمان، معاون أول المباحث، والنقيب مصطفى أبو المجد، معاون المباحث من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لخلافات سابقة بينهما.

تحرر محضر بالوقعة برقم 5510 إداري مركز البلينا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.