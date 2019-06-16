وجَّه المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، الشكر لنجوم وصناع فيلم "الممر"، خلال تكريم الحزب لهم عقب العرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض في القاهرة الجديدة، قائلا: "هذا العمل أعاد سرد التاريخ بروح معنوية عالية، لأجيال لم تر هذه الأحداث من قبل".

وأضاف "الخولي" على هامش تكريم نجوم الفيلم أن أي عمل جاد سيكون خلفه حزب "مستقبل وطن".

وقال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن فيلم "الممر" هو عودة للروح الوطنية الحقيقية وهناك حاجة لمثل هذه الأفلام، موجها الشكر لكل صناع العمل بداية من أبسط عامل وصولا للمخرج والمنتج.

وأضاف "الشريف" أن هذا الفيلم بداية لانطلاقة حقيقية للأفلام الوطنية التي تعيد الروح للشعب المصري.

وشهدت الاحتفالية، تكريم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، نجوم وصناع الفيلم، في مقدمتهم، أحمد عز، وأحمد صلاح حسني، وشريف منير، وأحمد فلوكس، ومحمد الشرنوبي، وأسماء أبو اليزيد، والمنتج هشام عبد الخالق، والشاعر أمير طعيمة، وغيرهم من النجوم.