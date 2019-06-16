يحدث اليوم| أبو الغيط يزور السودان.. واستكمال محاكمة مرسي

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد 16 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الأمين العام للجامعة العربية يبدأ زيارة إلى السودان

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، زيارة مهمة إلى السودان في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بمتابعة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان، واتساقاً مع حرص الجامعة العربية على تحقق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "كتائب حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

استكمال مرافعات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي

استكمال المرافعات في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية الهروب من السجون.

المحكمة تنظر التظلم المقدم من سعاد الخولي

تنظر محكمة الجنايات التظلم المقدم من سعاد الخولي، على منعها من التصرف في أموالها.

بدء فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع "مودة"

تبدأ فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع "مودة"، الذي سيتم خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتي القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام فى المركز الأوليمبي بالمعادي.

انطلاق الدورة الخامسة لملتقى "بناة مصر"

تنطلق الدورة الخامسة لملتقى "بُناة مصر" بمشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي؛ لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة.

حفل عازف الكمان الياباني في دار الأوبرا بالإسكندرية

يحيي عازف الكمان الياباني العالمي، ريو جوتو، حفلة في دار الأوبرا بالإسكندرية؛ في إطار احتفالات الأوبرا بالذكري الثلاثين لإنشائها.

انعقاد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين

يعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية"، ويستمر يوما واحدا.

فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

بدء إعلان تطوير المتحف المصري في التحرير

يبدأ إعلان تطوير المتحف المصرى بالتحرير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أمسية شعرية بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر بدر توفيق ببيت الشعر العربي

يقيم بيت الشعر العربي بـ"بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء، أمسية شعرية بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر بدر توفيق تتناول سيرته الذاتية وإلقاء بعض من أشعاره.

إقامة ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة، تحت عنوان "تأثير وسائل الإعلام والفن على صناعة الرأي العام الشبابى"، في السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك.

إنطلاق فعاليات النشاط الصيفي بالمدرسة الثانوية الفندقية في طور سيناء

تنطلق أولى فعاليات النشاط الصيفي 2019، بمقر المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بالمدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية بجانب عدد من طلاب الجامعة.

محاضرة للباحث كارل روميل بالمعهد الفرنسي غي المنيرة

يُقيم المعهد الفرنسي بالمنيرة محاضرة للباحث كارل روميل بعنوان "المشاعر وكرة القدم والمجتمع في مصر المعاصرة"؛ وذلك ضمن فعاليات "ميدان المنيرة" في السابعة مساء.

استمرار فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح المكشوف، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث تقدم فرقة تكسير شرقي حفلا في الثامنة مساء.

استئناف اللقاء الشهري لـ"نادي كاميرا الصاوي" في ساقية الصاوي

تستأنف قاعة الكلمة بساقية الصاوي اللقاء الشهري لـ "نادي كاميرا الصاوي" لقاء جديدا ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية التي يقدمها المصور كريم نبيل "مؤسس نادي إن فوكس للتصوير الفوتوغرافي".

المكتبات الثقافية بقرى محافظة الدقهلية تنظم ورشا فنية للأطفال

تنظم المكتبات الثقافية بقرى محافظة الدقهلية ورشا فنية للأطفال وذلك في الحادية عشرة صباحا، ومن هذه القرى: (دماص وأتميدة وبسنديلة وشبرا سندى وأبو قراميط والجوابر والعيادية واللاوندى ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد وكفر طنبول).