احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" والذى يتم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 والجامعة الامريكية بالقاهرة، وذلك بحضور د/ غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ود/ نهى كريم، المدير التنفيذي لكلية ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وأكدت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن برنامج " اتقان مهارات العمل لرواد الأعمال " يتم تنفيذه فى إطار رؤية مشروع رواد 2030 والذى يسعي إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

أضافت الوزيرة أن البرنامج التدريبي قدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، إدارة المخاطر، إدارة التسويق، إدارة العمليات والجودة، تشجيع الابتكار، الموارد البشرية لرجال الأعمال، التمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة.

وفى كلمتها التى ألقتها د/ غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أشادت بمشروعات التخرج الخاصة بالشباب ومهنئة إياهم بالتخرج، مشيرة إلى أهداف مشروع رواد 2030 والبرنامج التدريبي والتى تمثلت فى تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى ومساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشروعات جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح فى مختلف مجالات الشركات الناشئة، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمى فى المستقبل.ولفتت خليل إلى إطلاق المشروع لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبرنامج آخر بالتعاون مع الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى برنامج إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال وذلك فى إطار الحرص علي بناء منظومة علمية سليمة تهدف لرفع كفاءة قدرات وكفاءة الشباب من رواد الأعمال.

كما أشارت مدير مشروع رواد 2030 إلى التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال، منوهة عن إنشاء حاضنة الذكاء الاصطناعى وفروعها فى جامعتي الاسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى إنشاء حاضنة آخرى فى مجال السياحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن الاتفاق على إنشاء العديد من حاضنات الأعمال مع الجامعات الأهلية المصرية حتى تكون متاحة لعدد أكبر من الشباب بما يمكنهم من تطوير وتنمية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، منوهة كذلك عن الشراكة مع مبادرة رواد النيل والبنك المركزى ومساهمة مشروع رواد 2030 بالمصنع المصغر الذي يساعد رواد الأعمال فى توفير المكان لتحقيق مشروعاتهم كتجربة أولية قبل طرحها بالأسواق.

وقالت د/ غادة خليل إن مشروع رواد 2030 يشهد يومًا بعد آخر تأكيدًا على محاور عمله التى تتمثل فى دعم بناء القدرات وتنمية المهارات والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتطويرها، وزيادة الوعى المجتمعى والتعليمى بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال، مشيرة إلى إطلاق المشروع لعدد 17 مبادرة حتى الآن، وفرت عدد 312.546 فرصة للشباب، كما تم إنشاء عدد 9 حاضنات أعمال قدمت عدد 1842 فرصة احتضان، فضلا عن المساهمة فى تدريب عدد 5800 موظف حكومى فى إطار خطة الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى المشاركة فى أكثر من 50 فاعلية خلال الفترة السابقة تم من خلالها التواصل مع أكثر من 21.400 من الشباب للتعرف على أهداف مشروع رواد 2030 وكيفية المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، منوهة عن الشراكة مع 24 جهة مختلفة. وأضافت د/ غادة خليل أن المشروع أطلق كذلك حملة أبدأ مستقبلك بالمدارس والجامعات، حيث تم الوصول إلى أكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى المدارس، تم تدريبهم على أنشطة تساهم فى نشر فكر ريادة الأعمال، كما وصلت الحملة لعدد كبير من الجامعات حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من الشباب وطرح فكر ريادة الأعمال وكيفية تأثيره ودعمه لأفكار الشباب. وخلال الحفل تم استعراض عدد من مشروعات التخرج الخاصة بالشباب فى البرنامج التدريبي، كما شهد الحفل تسليم شهادات التخرج لخريجى البرنامج من الشابات والشباب.

يذكر أن مشروع رواد 2030 كان قد أعلن عن معايير وشروط اختيار المشاركين فى البرنامج والتى تمثلت فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 45 عاما، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية على الاقل بشكل متوسط أو متقدم، كذلك الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الاعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج فى عطلات نهاية الاسبوع لمدة 4 أشهر، وقد تم إتاحة استمارة التقدم للبرنامج من خلال الموقع الإلكترونى لمشروع رواد2030.