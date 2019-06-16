أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، نتائج انتخابات الغرفة التي امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد بعد تنافس 13 مرشحا للفوز بـ7 مقاعد.

وتقاربت عدد الأصوات المرشحين، واكتسح أحمد إسماعيل علي حسن وشهرته "زنجر" المركز الأول عن جدارة بـ689 صوتا، وأعقبه المرشح علي يوسف حمدان على في المركز الثاني بـ571 صوتا، ثم المركز الثالث علاء حسن محمد علي 550 صوتا، ومحمد أحمد محمد خليل وشهرته "الشيخي" في المركز الرابع بـ547 صوتا.

وجاء في المركز الخامس أنطونيوس صلاح محروس سليمان 539، ثم جاء خالد محمد محمود عبد الجليل وشهرته "خالد رضا" في المركز السادس بـ539 صوت، ثم محمد شاكر علي محمد 536 صوتا.

وانقسم عدد المرشحين إلى قائمتين، جاء خالد رضا على رأس قائمة ومحمد الشيخي على رأس الأخرى واشتعلت المنافسة حتى الدقائق الأخيرة من فرز الأصوات ونجح 5 مرشحين من قائمة رضا واثنين مرشحين من قائمة الشيخي.

وحضر الانتخابات 1064 ناخبا أدلوا بأصواتهم من إجمالي 5842 تاجرا بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك من إجمالي وانتخب مدينة الغردقة في المقدمة 440 صوتا تليها القصير 201 صوت، ثم سفاجا 205 أصوت، وغارب 200 صوت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر فجر اليوم الأحد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين لـ1046 صوت مما ادلوا بأصواتهم ممن لهم حق التصويت من إجمالي 5842.

وفار 7 مرشحين هم كل من: أحمد إسماعيل علي حسن 689، علي يوسف حمدان على 571، علي حسن محمد علي 550، محمد أحمد محمد خليل 547، أنطونيوس صلاح محروس سليمان 539، خالد محمد محمود عبد الجليل 539، محمد شاكر علي محمد 536.