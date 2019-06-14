أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 18 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 271 شاحنة بضائع و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 84 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 187 شاحنة بضائع 45 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينة سينا وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية والنوى إكسبريس بينما استقبل الميناء أمس السفينتين أمانة والحرية.