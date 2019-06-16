تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كُل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن وقف مدينة الإنتاج الإعلامي للمنطقة الترفيهية "ماجيك لاند".

وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن مدينة الإنتاج الإعلامي، أوقفت المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، منذ فترة طويلة، دون أسباب واضحة، بما أثر على العوائد المادية التي كانت تدرها المنطقة.

ولفت إلى أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقعت عقدا في 2015، مع مجموعة "أبعاد" العالمية للاستثمار، للمشاركة في مشروع تطوير وتحديث المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، لتكون على غرار مدن الملاهي العالمية الكبرى، إلا المنقطة تم وقفها مرة أخرى.

وأكد أن العقد مع مدينة الإنتاج الإعلامي، تضمن إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى، وقدرات بشرية، ما يعزز ويساهم في نجاح المشروع، وانطلاقه بالصورة المرجوة، التي تضاهي المدن الترفيهية الكبرى في العالم.

وقال: "رغم تأكيد إدارة المدينة وقتها أن الاتفاق نقلة نوعية للمدينة والشركة المستثمرة، لما لها من اسم كبير وخبرات في هذا المجال، ما قد يضع الماجيك لاند على خريطة المدن الترفيهية الكبرى في الشرق الأوسط، إلا أن الأمر توقف، بما يتطلب توضيح".

وطالب باستغلال المنطقة وإمكانياتها في جذب موارد للمدينة، وتقديم خدمات ترفيهية للكبار والصغار زائري المدينة، لافتا إلى أن التوقف منذ فترة طويلة، سبب صدأ الألعاب وتوقف الموارد التي كانت تدخلها المنطقة الترفيهية.

وإشار إلى أن إعادة تشغيل المنطقة الترفيهية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، سيتيح فرصة كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من ذلك، بإضافة فعاليات وأنشطة جديدة وتوفير موارد.