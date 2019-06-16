عاجل| التحالف العربي يشن غارات على أهداف نوعية للحوثيين

11:14 ص | الأحد 16 يونيو 2019

11:14 ص | الأحد 16 يونيو 2019

شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.

وأكدت تدمير منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة في اليمن، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".