86 ألفا تقدموا لوظائف جامعات الملك سالمان والجلالة والعلمين والمنصورة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ إجمالي عدد الذين تقدموا للوظائف بالجامعات الأهلية الأربعة الجديدة "سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة، والعلمين الدولية"، بلغ 68492 متقدما، بينهم 15567 لجامعة الجلالة، و19633 لجامعة سلمان الدولية، و16870 لجامعة المنصورة الجديدة، و16392 لجامعة العلمين.

وكانت مواقع التسجيل الإلكترونية للوظائف المطلوبة بالجامعات الأربعة، أغلقت مساء أمس السبت.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان عنها اليوم، أنّ اللجان تبدأ عمليات الفحص والتقييم رسميا بدءا من اليوم الأحد 16 يونيو.