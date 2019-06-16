24 يونيو.. "العربية للتنمية" تنظم ورشة عن تناول الإعلام للقضايا الصحية

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل بعنوان "التناول الاعلامي للقضايا الصحية بين التهويل والتهوين"، وذلك في مقر المنظمة في القاهرة من 24 حتى 27 يونيو الحالي.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، إنّه انطلاقا من أهمية دور الإعلام الصحي في التعامل الشفاف مع الواقع الصحي بكل أبعاده، بما فيه كشفه للأخطاء الطبية ومعالجتها ورصد الإنجازات الصحية التي تتحقق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والمحافظة على هذه المكتسبات، تعقد المنظمة هذه الورشة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة، للتناول الإعلامي للقضايا الصحية وتوحيد الرسالة الإعلامية أثناء الأزمات الصحية الطارئة.

وأضاف القحطاني في بيان: "سيصبح المشارك في نهاية هذه الورشة قادرًا على استخدام وسائل الإعلام في تحويل الأزمة إلى فرص للنجاح، وتطبيق نموذج لإعداد رسالة إعلامية موجهة في أثناء الأزمات، وتحرير وصياغة الرسالة الإعلامية وفقا للقواعد العلمية السليمة، والتعامل الكفء مع الأزمات الصحية للحفاظ على الوعي المجتمعي داخل الدولة، وتطبيق مهارات التواصل الإعلامي في أثناء القضايا الصحية الطارئة".

يشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في مجال التوعية الصحية والاجتماعية من عدة دول عربية.