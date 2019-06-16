الرئيس الجديد لاستئناف القاهرة يتولى عمله بداية يوليو المقبل

قالت مصادر قضائية، إن الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة سيتولى مهام عمله مع بداية يوليو المقبل، وذلك وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة من بين رؤساء محكمة استئناف القاهرة، مشيرة إلى رئيس المحكمة الجديد سيكون هو المستشار بدري عبدالفتاح بدري، نظرا لكونه أقدم الرؤساء بين قضاة محكمة استئناف القاهرة.

ويشغل المستشار بدري عبدالفتاح، حاليا موقع رئيس محكمة استئناف قنا في العام القضائي الحالي، والذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

وشرحت المصادر طريقة اختيار رؤساء الاستئناف، حيث يتولى أقدم رؤساء استئناف القاهرة رئاسة المحكمة، ومن يليه مباشرة في الأقدمية يتولى رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية والثالث من حيث الأقدمية يتولى رئاسة استئناف طنطا.

ووفقا للدستور والقانون يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة عضوا في مجلس القضاء الأعلى وكذلك المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها بالموافقة.

وتشير المادة 185 من الدستور بعد التعديلات التي تم إقرارها إلى أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.