اجتمع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين، بمقر مجلس إدارة الصندوق بالجزيرة، لدراسة الشكوى المقدمة من قبل عدد من الأعضاء الذين لم يتم صرف مبلغ الميزة التأمنية بالكامل لهم، وذلك لاشتراكهم بالصندوق بعد سن الأربعين، وتقرر مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

كما قرر مجلس الإدارة مخاطبة بنك مصر لسرعة تنفيذ اتفاق الدفع الإلكتروني في أقرب وقت، وبحث العراقيل التي تعوق تنفيذ الاتفاق المبرم بين البنك والصندوق.