تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وغينيا الودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وغينيا التي تقام على ستاد برج العرب، على قنوات "تايم سبورت" و"أون سبورت" في تمام الساعة 9 مساءً.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغينيا

ومن المنتظر أنّ يشهد التشكيل الأساسي للمنتخب في ودية غينيا تغييرات عديدة عن مباراة تنزانيا الأخيرة، حتى يمنح الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري فرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، قبل الاستقرار على التشكيل النهائي الذي يخوض مباراة افتتاح البطولة أمام زيمبابوي المحدد لها الجمعة المقبل.