ذكر المنتدى العالمي للنيكوتين أنّ السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا بنسبة 95% من تدخين السجائر التقليدية، ووفقا لما طرح في المنتدى العالمي الذي عقد على مدار 3 أيام في العاصمة البولندية وارسو واختتم أعماله اليوم، فإنّ هناك العديد من الأسواق التي بدأت استخدام منتجات التدخين التي لا تحترق.

المتغيرات التي تشهدها صناعة الدخان كانت مسيطرة بقوة على منتدى النيكوتين العالمي، إذ أكد خبراء الصحة المشاركون في المنتدى أهمية أنّ تشجع الحكومات التدخين الإلكتروني، والمنتجات التي تعتمد على التسخين، كبديل لتدخين السجائر العادية القائمة على الحرق.

وقال جيرى ستيمسون خبير الصحة العامة ببريطانيا إنّ منتجات التدخين الإلكترونية أقل ضررا بنسبة لا تقل عن 95% من تدخين السجائر العادية، بعد الدراسات التي أجراها باحثون وأطباء على هذه المنتجات.

وقال ديفيد سوينر خبير الصحة العامة البريطاني إنّ نسبة الإصابة بمرض السرطان انخفضت في السويد بنسبه لا تقل 70% بسبب التحول للتدخين الإلكتروني، كما انخفضت نسبة الإصابة في الدانمارك بنسبه لا تقل عن 40%، بعد أنّ تحولت شرائح كبيرة من المستهلكين إلى تدخين السجائر "الأقل ضررا".

وأكد ريكاردو بولوسا الخبير الإيطالي بشؤون تحفيض أضرار التبغ، ضرورة وضع استراتيجية لتخفيض الأضرار الناجمة عن التدخين العادي السجائر القائمة على الحرق والاتجاه للتدخين الإلكتروني، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجيات بديلة من جانب السلطات المعنية في البلدان المنتجة والمستهلكه للتبغ لتشجيع المنتجات الأقل ضررا في التدخين.

وأكدت جازيل بيكر مديرة شؤون التواصل العلمي بشركة "فيليب موريس" أنّ هناك أكثر من 7 ملايين مدخن تركوا التدخين التقليدي واتجهوا إلى منتج التدخين عبر تسخين التبغ "إيقوس".