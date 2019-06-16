قبل زيارة السيسي لها.. حلقة خاصة بـ"رأي عام" من بيلاروسيا الليلة

يٌقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد، الليلة، حلقة جديدة من برنامجه "رأي عام" المذاع على قناة ten بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يقدّم حلقة خاصة من بيلاروسيا، قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

ويبدأ السيسي بعد غد زيارة رسمية للعاصمة البيلاروسية "مينسك" تستغرق يومين، يعقد خلالها لقاءات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعدد من الشخصيات البيلاروسية المهمة ورئيس البرلمان البيلاروسي.

ويلقي الرئيس خطابا مهما في البرلمان البيلاروسي، كأول رئيس لدولة أجنبية يعتلي منصة البرلمان البيلاروسي، كما يحضر منتدى الأعمال، ويعقد لقاءات ثنائية مع العديد من الشخصيات البيلاروسية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.