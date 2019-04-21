قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن مصر تعيش الآن في وضع آمن بفضل شعبها الطيب وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "الجميع يجب أن يتذكر مصر في 2013 ووضعها وقتها، ونقارنه بالوضع المستقر للبلد الآن".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن العناصر الإرهابية كانوا يراهنون على سقوط مصر، والقوى الكارهة لمصر كانوا ينتظرون تدمير الوطن في 2013، ولكن خاب ظنهم.

وتابع: "الشعب متفائل ويرى الاستقرار الذي يحدث بفضل القيادة السياسية إضافة للتنمية، الصحافة الغربية لديها مصلحة مع أصحاب المال والتمويلات القطرية ضد الدولة المصرية".