شاشات عرض كبرى في 62 مركزا لنقل مباريات أمم أفريقيا بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مديرية الشباب والرياضة، بضرورة الانتهاء من تجهيز المقرات الخاصة بعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، مع تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن، لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، لتوفير الإحتياجات الأمنية المطلوبة.

كما وجه المحافظ، مسؤولي الصحة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ووضع غرفة العمليات من قبل مديرية الصحة في أقصى درجات الاستعداد ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز فريق انتشار سريع بكل مستشفى وتجهيز أدوية الطوارئ والأزمات وأكياس الدم ومشتقاته، ومضاعفة النوباتجيات والدفع بسيارات إسعاف بمراكز الشباب خلال المباريات و تواجد فريق طبي وسيارة إسعاف بكل مركز شباب جرى اعتماده من قبل المحافظة والأمن ومديرية الشباب والرياضة، لاستقبال الأعضاء لمشاهدة البطولة.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جرى توفير شاشات عرض في 82 مركز شباب بالمحافظة، عبارة عن بروجوكتور وشاشات تليفزيون ما بين 50 و62 بوصة، لضمان إتاحة المشاهدة المجانية للمباريات لشباب وجماهير المحافظة بشكل لائق حضاري.