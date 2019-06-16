أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة لاختيار أغنية حماسية يتم ترديدها تشجيعًا للمنتخبات المصرية المشاركة في المحافل الرياضية القارية والدولية، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن مصر لابد وأن يكون لها أغنية للجماهير ترددها في كل المناسبات الرياضية تشجيعًا للاعبين وارتباطًا من الجماهير للعلم والكيان المصري.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة في إطار استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وكذلك مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وتشترط المسابقة في المتقدمين الآتي:

- أن يلتزم المتقدم بالآداب العامة وعدم الخلط سواء بالنواحي السياسية أو الدينية.

- أن تتسم الأغاني بالروح الوطنية والتشجيع المثالي.

- الالتزام في المتقدمين للمسابقة بمدة محددة للأغنية لا تقل عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن ثلاثة دقائق.

- أن تكون الأغنية باللغة العربية أو الإنجليزية أو بالاثنين معًا.

- أن يكون فريق العمل من شخص واحد أو أكثر من الجنسين دون التقيد بسن محدد.

- أن تشتمل الأغنية على كلمات ولحن وتُسجل بتقنية عالية وتُحفظ على CD، ويتم تسليمه للإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في موعد أقصاه 27 يونيو الجاري.

ويجب على جميع المشاركين الحضور في حفل الختام لإعلان النتائج وتسليم الجوائز.

يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم تشمل عددًا من الموسيقيين المشهورين وكبار اللاعبين والمدربين، وكذلك عددًا من المطربين وصحفيين وإعلاميين من الوسط الرياضي.