تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

أسعار جديدة لتذاكر "مترو الخط الثالث" اعتبارا من السبت

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارا من السبت المقبل 15 يونيو، تزامنا مع تشغيل محطات: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

القبض على ضابط مرور مزيف أثناء تنظيمه الحركة بفيصل: "كان نفسي أبقى ظابط"

تمكنت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الادارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط شاب انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، وبدأ في تنظيم حركة المرور في شارع فيصل، وأثناء تحرك قوة أمنية في الشارع شاهدت الشاب الذي حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه.

الحكومة: الفصل لـ«موظفى المخدرات» والسجن و200 ألف جنيه غرامة لـ«المتستر»

بتشريع جديد، بدأت الحكومة فعلياً مواجهة المتعاطين ومدمنى المخدرات فى مؤسساتها، حيث أرسلت مشروع قانون جديد للبرلمان ينظم «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفى الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية، وذلك بفصلهم فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه.

عاجل عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

تعرض موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعطل مفاجئ، أمس، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.

24 ساعة فن الفيشاوي يواجه التهرب الضريبي.. والإفراج عن منى فاروق

أحداث عديدة شهدتها الساحة الفنية، على مدار اليوم، كان أبرزها صدور قرار بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي من قبل نيابة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إعلان محمد الشرنوبي خطبته على المنتجة سارة الطباخ، بينما تستعد "MBC" لإطلاق "ذا فويس" للكبار فوق الخمسين، وواصل فيلم "كازابلانكا" تحقيق إيردات في موسم عيد الفطر وصلت إلى 38 مليون جنيه.

تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحاج بعد إخلاء سبيلهما

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنقعدة بالتجمع الخامس، تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية اتهامهما في قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.

الهيئة العامة للترفيه ترد على افتتاح "ديسكو حلال" في جدة

نشرت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر" بشأن أولى حفلات "ديسكو حلال" والذي سيقام اليوم بمدينة جدة في الساعة العاشرة مساء.

للمرة الثانية.. استهداف ناقلتَى نفط فى الخليج وشبهات حول تورط إيران

فى حادث يتكرر للمرة الثانية خلال شهرين وسط توترات أمريكية إيرانية خليجية غير مسبوقة، تعرضت ناقلة النفط «فرونت ألتير» المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النرويجية لـ«هجوم» فى بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسُمعت أصوات 3 انفجارات على متنها، بحسب ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أى عنصر من الطاقم بجروح.

الإفراج عن 685 سجينا

أفرج قطاع السجون عن 149 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و536 نزيلاً من مستحقي الإفراج الشرطي.

خلال اتصال حول الملف الليبي.. ماكرون يتطلع للقاء الرئيس السيسي بقمة G7

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اجتماع الحكومة: زيادة دعم التموين والإسكان الاجتماعي وبرامج الحماية

استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية في مزاد كريستيز

تقدمت وزارة الآثار، ببلاغ للنائب العام بشأن عرض 32 قطعة آثرية تنتمي للحضارة المصرية، للبيع ‏بصالة كريستيز في العاصمة البريطانية لندن.

مصدر بـ"النقل": تذكرة المترو بالزيادة طالما مر الراكب بالخط الثالث

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن ركاب الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق سيتم محاسبتهم وفقا لعدد المحطات، بأسعار الخط الثالث، حال استخدامهم له، موضحا: "في حالة ركوب المواطن من الخط الأول أو الثاني إلى الثالث ووصل عدد المحطات إلى 12 محطة سيدفع 7 جنيهات، وإذا وصلت إلى 20 محطة سيدفع 10 جنيهات".

عاجل بدون صلاح.. فوز باهت لمنتخب مصر ضد تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

حقق المنتخب الوطني انتصارًا صعبًا على نظيره التنزاني وديًا بهدف نظيف، وذلك في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في مصر، يوم 21 يونيو.

رئيس الزمالك يسحب ملف الصفقات من "جلال".. ويراضيه بعدم التعاقد مع مدرب أجنبي

نشب خلاف بين رئيس الزمالك، وخالد جلال، المدير الفنى للفريق، خلال الجلسة التى جمعتهما بالنادى حول مصير بعض اللاعبين بالفريق، وكذلك الصفقات المقترحة لتدعيم الفريق، حيث وضع رئيس النادى كل الأمور تحت تصرفه، ما أغضب المدرب بشدة، وطلب أن يكون صاحب رأى فى كل ما يخص الفريق دون رد واضح من رئيس القلعة البيضاء.