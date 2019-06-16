غدا إنطلاق فعاليات الفوج ال7 من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القناة .

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة سباقة في تنظيم معسكرات إعداد القادة بالجامعة، وذلك على مستوى الجامعات المصرية.

وقال رحمي، إنه سبق وتم إعداد 6 معسكرات إعداد للطلاب والتي لاقت نجاحًا، مما دعا الطلاب للتواجد والمشاركة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المعسكرات تنمية روح الانتماء والولاء للجامعة والوطن، وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم واكتشاف مواهبهم في جميع الأنشطة، والمجالات ودمج الطلاب من جميع كليات الجامعة، وتبادل الخبرات فيما بينهم، فضلًا عن زيادة جسورالتواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والترويح عن الطلاب واستثمار وقت الفراغ.

وأوضح أن الجامعة تستعد لمشاركة 100 طالب وطالبة غدا الاثنين، في فعاليات الفوج الـ7 من معسكر إعداد قادة المستقبل بالجامعة، والذي يستمبر حتى يوم الجمعة المقبل.

وعقد الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، اليوم، اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب والمدن الجامعية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات قطاع شؤون التعليم والطلاب؛ لاستكمال تنفيذ معسكرات إعداد قادة المستقبل بالجامعة.

وأشار غنيم، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات صدر قرار إقامة معسكرات لإعداد الطلاب قبل المشاركة في معسكر إعداد القادة بحلوان، وذلك على مستوى الجامعات المصرية.

ويضم المعسكر برنامج متميز يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومسابقات ترفيهية، ومعسكرات خدمة عامة وندوات ثقافية ونشاط رياضي، حفل سمر، وورش فنية، ومسابقات المواهب، وعرض أفلام ودوري معلومات، وحفل غنائي وورش عمل وريادة أعمال.

يذكر أن الفوج الـ8 ينطلق من الاثنين 24 يونيو ويستمر حتى الجمعة 28 يونيو الجاري.