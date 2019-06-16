‪‎‪نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة توعية إرشادية لأهالي منطقة الجلاء والشيخ حسانين والعيسوي وشارع السلخانة بمدينة المنصورة ضد مرض السعار، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال عضة أي كلب مفترس.

جاء ذلك بعد تعرض 15 شخص بالمنطقة معظمهم أطفال للعقر من كلب ضال، وتمكنت حملة من قتل الكلب و80 كلب آخرين مستخدمين الخرطوش ومادة الاستركنين السامة.

بالصور إعدام الكلب المفترس في الدقهلية: "عضّ 15 بينهم 8 حالات خطيرة"

ونصحت الحملة المواطنين بضرورة غسيل مكان الإصابة بالماء والصابون جيدا فور الإصابة والتوجه لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية المطلوبة، وضرورة الإبلاغ عن أي كلاب ضالة بالشوارع أو أى حيوانات مفترسة علي أرقام الخط الساخن 0502203151.

‪‎‪ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوازرة مدير مديرية الطب البيطري، إن الطب البيطري لا يقتصر علي الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة بل يهتم بأرواح وصحة المواطنين.

وأضف المنجي، في تصريح صحفي، أن فريق التقصى البيطري مازال مستمر في عمله في جميع أرجاء المحافظة تحسبًا لوجود أي كلب ضال، بالإضافة إلى فريق الإرشاد المتميز المدرب على أعلى مستوى في التعامل مع الجمهور وتوصيل المعلومة بسهولة.