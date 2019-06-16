استقبل اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم، في مكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من شيوخ وعواقل قبيلة المساعيد، ضم كل من الشيخ سالمان المسعودي شيخ قبيلة المساعيد بمدينة تبوك السعودية، والشيخ أبو إبراهيم المسعودي، يرافقهم سلامة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة الهجن، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

وتأتي زيارة ممثلي قبيلة المساعيد لمحافظ الإسماعيلية، لتقديم الشكر على دعمه المتواصل ورعايته الكاملة لرياضة الهجن العربية، وما يبذله من مجهودات للتوسع في نشر وتسويق تلك الرياضة العريقة.

وأهدى ممثلو القبيلة، خلال اللقاء، درع تذكاري لمحافظ الإسماعيلية، لمجهوداته الكبيرة في نشر وتسويق تلك الرياضة.