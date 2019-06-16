استضافت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، اليوم، الدورة التدريبية لمشرفين حج الجمعيات الأهلية لعدد خمس محافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط ".

وقدم الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، شرح مبسط لمناسك الحج وما علي المشرف من واجبات والتزامات تجاه الحجاج وقام بالرد علي جميع الاستفسارات الدينية.

وتناولت الدورة ورشة عمل للمشرفين عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم والسمات الشخصية للمشرف حيث تم التأكيد علي أن دور المشرف هو دور فني وإداري وليس ديني والتأكيد علي التسكين وجوازات السفر لكلا من المشرفين والحجاج وإجراءات المطار والشنط والمسار الإلكتروني.