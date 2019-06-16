‎أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأسبوع الجاري، مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام.

‎وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الذي ينظم المسابقة، إنها تقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتشمل جميع تخصصات الإعلام، وتأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صممت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرًا وارتباطًا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.

‎وأوضح أبوكب، في بيان له، اليوم، أنه سيتم إتاحة التقدم بالمشروعات مباشرة، فضلًا عن الطلاب لكليات وأقسام الإعلام بشكل استثنائي هذا العام؛ للمشاركة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، فيما ستعلن مبكرًا خلال العام الدراسي الجديد التفاصيل المتعلقة بالمسابقة للعام الجديد، وسيتيح الموقع فرصة التدريب أمام النماذج المميزة من الطلاب في التخصصات المختلفة.