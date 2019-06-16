قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم.

وأكد الرئيس أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة، وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأوضح أن مصر تتضامن وتدعم حكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج.

وشدد الرئيس على مساندة مصر لشقيقتها الإمارات، ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات، وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم مصر وجهودها الداعمة والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدي للتحديات المشتركة الراهنة التي تواجهها.