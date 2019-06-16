تعقد لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور شبل بدران، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "قراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، الساعة 11 صباحًا، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا.

وتتضمن الندوة قراءة في أعمال عدد من رواد الفكر التربوي؛ من خلال مجموعة من المتخصصين والأكاديميين من تلامذة هؤلاء الرواد في 3 جلسات متتالية على النحو التالي:

الجلسة الافتتاحية "11:00 - 12:00"، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد المفتي مقرر الندوة، والدكتور شريف عوض رئيس الادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شبل بدران مقرر لجنة التربية بالمجلس، والدكتور هشام عزمي الأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتنعقد الجلسة الأولى "1.30:12.00"، برئاسة الدكتورعصام هلال، حيث يتم تكريم الدكتورة كوثر حسين كوجك، ويتحدث فيها كل من؛ الدكتور صلاح خضر، والدكتور محمود الضبع، ويتم تكريم الدكتور فليب إسكاروسي، ويتحدث كل من؛ الدكتور كمال مغيث، والدكتور أحمد يوسف سعد.

كما تنعقد الجلسة الثانية والأخيرة الساعة "2.00: 1.30"، برئاسة الدكتور محمد المفتي، حيث يكرم فيها الدكتور فايز مراد مينا، ويتحدث فيها كل من؛ الدكتورة أسماء غيث، والدكتورة عزة عبدالسميع، ويتم يكرم الدكتور عبدالسميع سيد أحمد، ويتحدث كل من؛ الدكتور كمال نجيب، والدكتور عصام هلال.