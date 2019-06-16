عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي، اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني والوفد المرافق له.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن القضية اليمنية إحدى أهم القضايا الأساسية على جدول أعمال البرلمان ولجانه الدائمة باعتبار الجمهورية اليمنية دولة مهمة في العمل العربي المشترك.

وقال رئيس البرلمان العربي إنه أطلع رئيس مجلس النواب اليمني على قرارات البرلمان العربي بشأن اليمن، وجهود البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية وفي الاتحاد البرلماني الدولي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أثناء الاجتماع، استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم الشرعية في اليمن، تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

وثمن رئيس مجلس النواب اليمني، مشاركة رئيس البرلمان العربي في جلسة مجلس النواب اليمني التي عقدت في مدينة سيئون اليمنية، أبريل الماضي، معربا عن الشكر والتقدير للبرلمان العربي على ما يقوم به من جهود لدعم اليمن في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية في الدول العربية باعتبار البرلمان العربي مُمثلا للشعب العربي.