أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية في كفرالشيخ، مساء اليوم، فوز قائمة الأمانة بانتخابات الغرفة في دورتها الجديدة، عقب الانتهاء من أعمال فرز الصناديق.

وأسفرت نتيجة انتخابات الغرفة التجارية في كفرالشيخ، عن فوز حاتم السعدي محمود عبدالغفار، بعدد أصوات 2551 صوتا، ومحمود عبدالوهاب محمد مسعود، وحصل على 2456 صوتا، وأحمد عبدالواحد عبدالرحمن يونس، على 2376 صوتا.

كما فاز محمد السيد غازي، وحصل على 2305 أصوات، وأسامة عتمان محمد عبدالحميد، وحصل على 22 صوتا، ومحمد صلاح حسن دشيشة 2248 صوتا، وفؤاد محمد فؤاد عمرو 2058 صوتا.