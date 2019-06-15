سامح عاشور لمحامين كفر الشيخ: "متلبسوش مقطع ولا عريان"

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، زملاءه بعدم ارتداء الملابس "الممزقة والملتصقة بالجسد والعارية"، وظهور المحامي بصورة لائقة، مؤكدا اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير المهنة وتنقية جداول النقابة من الدخلاء الذين يحملون "كارنية" النقابة فقط للاستفادة من مميزاته دون ممارسة مهنة المحاماة.

وأضاف، خلال لقائه شباب المحامين في معهد المحاماة في كفر الشيخ، أن النقابة خاضت معركة لمنع خريجى التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة، واستبعاد غير الممارسين للمهنة من جداول النقابة، مشيرا إلى "خوضهم حربا شرسة ضد أصحاب التعليم المفتوح، الذين رغبوا في الانضمام للنقابة، وانتصرت النقابة في غرضها وتم تنقية كشوف المحامين منهم، لأنه لا يصح من سيعمل بمهنة المحاماة أن يكون حاصل على دبلوم أو مؤهل متوسط ويحصل على شهادة من التعليم المفتوح".

ووجه رسالة لشباب المحامين بأن يضعوا كل ما تعلموه خلال الدراسة بكلية الحقوق جانبا، ويبدأوا بتثقيف أنفسهم من خلال القراءة وتحضير الدراسات العليا، والتعلم من المرافعات والمذكرات القانونية، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يملك مراتب التعلم العليا وأن الجميع يتعلمون يوميا سواء من أساتذتهم أو تلاميذهم أو من أخطائهم.

وقال إن القوام الرئيسي لمهنة المحاماة هو الأخلاق والأمانة والشرف، للدفاع عن الحق، ومن يتصور غير ذلك فعليه أن يترك مهنة المحاماة، كما يشترط فيمن يتصدى لمهنة المحاماة الثقافة العلمية القانونية والأخلاق، موضحا أن التعديلات الجديدة ستتيح ضمانات أكثر للمحامين تمكنهم من العمل بحرية لأداء رسالتهم فى الدفاع عن الحق، وتمنح المحامي حصانة خلال عمله تفوق الحصانة، التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، ومنح النقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة، ما يعظم موارد النقابة وسينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأعضاء.

أشار إلى ان نقابة المحامين تعرضت لأزمة حقيقية تمثلت في حصول بعض الأشخاص على كارنيه محاماة، وفي المقابل لم يمارس المهنة وفي الوقت نفسه يبرزون الكارنيه عند حدوث المشاكل في المشاجرات أو في كمائن شرطية، بغرض الاحتماء وراء المهنة وهذا ما ترفضه النقابة ولا يليق بمن ينتمي للمهنة.

جاء ذلك بحضور يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة لمحامين مصر، وفؤاد أحمد، عضو النقابة، وصلاح مقلد، عضو النقابة العامة عن محكمة كفر الشيخ، ومدحت بدوي، نقيب محامين كفر الشيخ، وفراج زعفان، الأمين العام للنقابة، ومحمد فواز أمين صندوق النقابة، وشعبان حماد، وكيل النقابة عن محكمة دسوق، وعماد حامد، وكيل نقابة محامين الغربية، وعدد من المحامين والدارسين بمعهد المحاماة في كفر الشيخ.